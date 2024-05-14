Блинкен прибыл в Украину в знак солидарности США

Блинкен хочет обсудить использование дополнительной помощи от США для Украины, чтобы сменить украинских военных.

Государственный секретарь США ЭнтониБлинкен прибыл в Киев во вторник в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгосрочный пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов.

Об этом пишет Reuters.

"Раньше неанонсированная поездка имеет целью продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе", — говорится в сообщении СМИ.

Прибывший в Киев поездом рано утром во вторник Блинкен надеется «послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень тяжелой минуте», — сказал американский чиновник, который проинформировал путешествовавших с Блинкеном журналистов на условиях анонимности.

«Миссия министра состоит на самом деле в том, чтобы поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их защиту и дать им все больше отбирать инициативу на поле боя», — сказал чиновник.

Артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, и ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже достигают украинских сил, сказал чиновник.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал российское давление на Харьковщине и назвал причины, почему он стал возможным.

В то же время Блинкен считает, что украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

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