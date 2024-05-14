У Росії переконують, що під "обстріл ЗСУ" потрапило село

Під начебто "обстріл ЗСУ" потрапило село Нова Таволжанка Шебекинського міського округу, що на Бєлгородщині.

Про це заявив представник місцевої влади.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Внаслідок обстрілу нібито різні пошкодження зафіксовано у 6 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та огорожі. Також уламками посічено один автомобіль. Є пошкодження лінії електропередач, тимчасово без світла залишаються жителі однієї з вулиць.

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"Усі оперативні та аварійні служби працюють на місці. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні російської влади.

Нагадаємо, росіяни стверджують, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.

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