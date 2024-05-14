У Росії переконують, що під "обстріл ЗСУ" потрапило село

Внаслідок обстрілу нібито є різні пошкодження.
Під начебто "обстріл ЗСУ" потрапило село Нова Таволжанка Шебекинського міського округу, що на Бєлгородщині.
Про це заявив представник місцевої влади.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Внаслідок обстрілу нібито різні пошкодження зафіксовано у 6 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та огорожі. Також уламками посічено один автомобіль. Є пошкодження лінії електропередач, тимчасово без світла залишаються жителі однієї з вулиць.
"Усі оперативні та аварійні служби працюють на місці. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні російської влади.
Нагадаємо, росіяни стверджують, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.
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