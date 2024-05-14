В России убеждают, что под "обстрел ВСУ" попало село

В результате обстрела якобы есть разные повреждения.
Под якобы "обстрел ВСУ" попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, что на Белгородщине.
Об этом заявил представитель местных властей.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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В результате обстрела якобы разные повреждения зафиксированы в 6 частных жилищных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и ограждения. Также обломками иссечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц.
"Все оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории будет продлен в светлое время суток", — говорится в сообщении российских властей.
Напомним, россияне утверждают, что над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО" – сбито несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.
ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.
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