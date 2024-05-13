Стала известна причина разрушения дома в Белгороде – расследователи CIT

Версия Министерства обороны РФ о том, что подъезд многоэтажки в Белгороде 12 мая разрушил фрагмент сбитой украинской ракеты "Точка-У", маловероятно, считает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

В дом, по всей вероятности, попал российский боеприпас, заявил основатель CIT Руслан Левиев на YouTube-канале журналиста Майкла Наки в понедельник, 13 мая.

Проанализировав фото- и видеоматериалы из Белгорода, расследователи пришли к выводу, что, с большой вероятностью, попадание в здание произошло с северо-востока. По словам Левиева, на такое направление удара указывает, в частности, то, что окна в здании выбиты с северо-восточной стороны, а с противоположной стороны, обращенной в сторону Украины, окна остались целыми. "Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной", — подчеркнул основатель CIT.

“С учетом направления прилета одной из самых очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлета осколков могут быть не видны из-за масштабов обвала. Мы допускаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточной для обвала подъезда”, — сказал Левиев.

Другой "достаточно очевидной версией", по его словам, является внештатное схождение авиационной бомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 из универсального модуля коррекции и планирования (УМПК). "В пользу этой версии свидетельствует то, что незадолго до взрыва сообщалось о запуске планирующих авиабомб по Харьковской области ", — указал основатель CIT.

"Установить наверняка, какой боеприпас ударил по дому, пока невозможно, однако, вероятнее всего, это произошло из-за действий российской стороны", — резюмировал Левиев.

ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.

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