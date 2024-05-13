На Белгородскую область РФ упала еще одна российская авиабомба

Это уже 33 случай за последние 2,5 месяца.

Ночью фугасная авиабомба упала в Белгородской области РФ в поселке Разумное на парковке на улице Вересковой.

Как утверждает местное издание "Пепел", еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в восемь часов часов, о чем в Сети рассказывали местные жители.

Как сообщает 13 мая Telegram-канал ASTRA, за последние четыре дня Россия сбросили на Белгородскую область пять бомб. Выходит, только за март, апрель и май на российские и оккупированные украинские регионы РФ сбросила как минимум 33 ФАБ, выяснила ASTRA. 4 мая из-за сброшенной на Белгород ФАБ-500 ранения получили семь человек. Власти скрыли, что взорвавшаяся бомба — российская.

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Белгородский губернатор подтвердил падение ФАБ в поселке Разумное. Российские авиабомбы он назвал "взрывоопасными предметами"

Напомним, россияне утверждают, что над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО" – сбиты несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.

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