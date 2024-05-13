На Бєлгородську область РФ упала ще одна російська авіабомба

Це вже 33 випадок за останні 2,5 місяця.

Вночі фугасна авіабомба впала в Бєлгородській області РФ у селищі Розумне на паркованні на вулиці Вересковій.

Як стверджує місцеве видання "Попіл", ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у вісім годин, про що в Мережі розповідали місцеві жителі.

Як повідомляє 13 травня Telegram-канал ASTRA, протягом останніх чотирьох днів Росія скинули на Бєлгородську область п'ять бомб. Виходить, лише за березень, квітень і травень на російські та окуповані українські регіони РФ скинула щонайменше 33 ФАБ, з'ясувала ASTRA. 4 травня через скинуту на Бєлгород ФАБ-500 поранень зазнали семеро людей. Влада приховала, що бомба, яка вибухнула, – російська.

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Бєлгородський губернатор підтвердив падіння ФАБ у селищі Розумне. Російські авіабомби він назвав "вибухонебезпечними предметами".

Нагадаємо, росіяни стверджують, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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