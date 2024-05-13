Стала відома причина руйнування будинку в Бєлгороді — розслідувачі CIT

Версія Міністерства оборони РФ про те, що під'їзд багатоповерхівки в Бєлгороді 12 травня зруйнував фрагмент збитої української ракети “Точка-У”, є малоймовірною, вважає розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

В будинок, ймовірно, поцілив російський боєприпас, заявив засновник CIT Руслан Левієв на YouTube-каналі журналіста Майкла Накі в понеділок, 13 травня.

Проаналізувавши фото- і відеоматеріали з Бєлгорода, розслідувачі дійшли висновку, що, з великою ймовірністю, влучання в будинок відбулося з північного сходу. За словами Левієва, на такий напрямок удару вказує, зокрема, те, що вікна в будівлі вибито з північно-східного боку, а з протилежного боку, зверненого в бік України, вікна залишилися цілими. “Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб вдарити з цього боку будинку, видається нам малоймовірною”, — наголосив засновник CIT.

“З урахуванням напрямку прильоту однією з найочевидніших версій є влучання зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300. Характерних слідів розльоту осколків може бути не видно через масштаби обвалу. Ми допускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньо для обвалу під'їзду”, — сказав Левієв.

Іншою “досить очевидною версією”, за його словами, є позаштатне сходження авіаційної бомби ФАБ-250 або ФАБ-500 з універсального модуля планерування та корекції (УМПК). “На користь цієї версії свідчить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про запуск плануючих авіабомб по Харківській області”, — вказав засновник CIT.

“Встановити напевно, який боєприпас вдарив по будинку, поки що неможливо, проте, найімовірніше, це сталося через дії російської сторони”, — резюмував Левієв.

ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.

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