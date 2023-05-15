Четыре средства борьбы с тлей без химии: защитите свои сад и огород

Тля — один из самых больших вредителей в саду и на огороде. Поэтому садоводы разработали несколько способов борьбы с ней. Как избавиться от тли без химии?

Если вы не хотите использовать химию на своем участке, предлагаем ознакомиться с четырьмя такими методами. Даже народные средства от тли могут быть достаточно эффективны, если знать, как их правильно применять.

Уксус как средство борьбы с тлей

Уксус отпугивает тлю с помощью своего резкого запаха. Как приготовить раствор? В 10 литрах воды нужно развести 10 столовых ложек яблочного уксуса (или пять столовых столовых ложек 9% уксуса). Чтобы раствор лучше "прилипал" к листьям деревьев, можно добавить небольшое количество жидкого мыла. Тщательно размешайте раствор, а затем опрыскайте им кусты, деревья и цветы.

Древесная зола от тли: борьба без химии

Чтобы приготовить такое средство, вам понадобятся: ведро подогретой воды, 2 стакана древесной золы, 30 грамм жидкого мыла. Все компоненты тщательно перемешайте и оставьте на 10–12 часов, чтобы раствор настоялся. После этого перелейте средство в пульверизатор и опрыскивайте все наземные части пострадавших от этого вредителя растений. Такой обработки тля не переживет, а вот деревьям и кустам ничего не будет.

Защита деревьев от тли с помощью настойки валерианы

Чтобы приготовить эффективное средство от вредителя, возьмите 3 литра воды, 50 мл жидкого мыла и 25 мл настойки валерианы (можно приобрести в аптеке). Все компоненты нужно тщательно соединить, хорошо перемешать, а затем опрыскать полученным раствором все растения, на которых вы увидели тлю.

Эффективное средство от тли: молотый перец

Для приготовления вам понадобится 50 грамм молотого перца и 1 литр воды. Раствор нужно вскипятить, а затем оставить на сутки, чтобы он настоялся. Процедить и добавить 10 грамм жидкого мыла. Полученным раствором опрыскать все деревья, кустарники и растения в саду. Делать это лучше после дождя, но если после этого по прогнозу сухая погода несколько дней. При необходимости можно повторить. Это средство помогает избавиться не только от тли, но и от муравьев.

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