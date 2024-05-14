В Сумской области прозвучало 166 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.0013 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (27 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Путивльская громада: совершена атака дроном типа FPV (1 взрыв) и удар дроном Ланцет (1 взрыв).

Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО (17 взрывов), минометов (3 взрыва), ствольной артиллерии (14 взрывов).

Великописаревская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (8 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).

Краснопольская громада: 8 мин сбросил враг на территорию общины. Также зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Юнаковская громада: совершены минометные обстрелы (7 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован обстрел из танка (6 взрывов), минометов (3 взрыва).

Середино-будская громада: россияне ударили из РСЗО (7 взрывов).

Шалыгинская громада: вражеские дроны типа «FPV» совершили атаку (3 взрыва). Также зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (11 взрывов).

Эсманьская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

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Напомним, что после начала наступления РФ в Харьковской области в связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах начали эвакуацию местного населения. Жители Волчанская, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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