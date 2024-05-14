На Сумщині пролунало 166 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.0013 травня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).
- Путивльська громада: здійснено атаку дроном типу «FPV» (1 вибух) та удар дроном «Ланцет» (1 вибух).
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (17 вибухів), мінометів (3 вибухи), ствольної артилерії (14 вибухів).
- Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).
- Краснопільська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріл з танку (6 вибухів), мінометів (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (7 вибухів).
- Шалигинська громада: ворожі дрони типу «FPV» здійснили атаку (3 вибухи). Також зафіксовано обстріли з ствольної артилерії (11 вибухів).
- Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо, що після початку наступу РФ на Харківщині у зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення. Мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).
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