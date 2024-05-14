На Сумщині пролунало 166 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.0013 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Путивльська громада: здійснено атаку дроном типу «FPV» (1 вибух) та удар дроном «Ланцет» (1 вибух).

Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (17 вибухів), мінометів (3 вибухи), ствольної артилерії (14 вибухів).

Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).

Краснопільська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано обстріл з танку (6 вибухів), мінометів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (7 вибухів).

Шалигинська громада: ворожі дрони типу «FPV» здійснили атаку (3 вибухи). Також зафіксовано обстріли з ствольної артилерії (11 вибухів).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Також читайте У ще двох містах на Сумщині оголосили евакуацію: деталі

Нагадаємо, що після початку наступу РФ на Харківщині у зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення. Мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.