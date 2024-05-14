Наступление на Харьковщину: аналитики ISW назвали цель операции РФ

В частности, россияне нацелились на мосты через реку Волча.

Во время наступления на Харьковщину российские оккупанты, скорее всего, планируют создать "буферную зону", чем рассчитывают на более глубокое проникновение вглубь страны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 мая, российские войска продолжали тактически значимые наступления на север и северо-восток от Харькова. Аналитики пока не фиксировали подтверждения того, что враг переправился на южный берег реки Волча в Волчанске или его ближайших окрестностях. 12 мая россияне ударили по мостам через реку к западу и востоку от города, а накануне начали обстреливать переправы через реку и логистические маршруты в Волчанске.

В ISW не смогли четко установить, почему армия РФ нацелилась именно на мосты, ведь они нужны для перехода и обеспечения стабильной логистики через реку и последующих наступательных операций в глубь севера Харьковской области.

Похоже оккупанты придают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. К таким выводам военные эксперты пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

"Эти факторы указывают на то, что россияне, вероятно, пытаются создать обещанную "буферную зону" в приграничной зоне вместо того, чтобы продвигаться в глубь Харьковской области или в направлении Харькова", — говорится в отчете ISW.

Американские специалисты отмечают, что 10-километровая буферная зона в Харьковской области одновременно приблизит российские войска к Харькову в радиусе досягаемости ствольной артиллерии и выведет главные российские логистические центры из-под досягаемости этого артиллерии.

Наступление на Харьковщину 2024 года. Карта ISW.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся у Волчанска и захватил Лукьянцы в Харьковской области.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорит, что на северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч наступающих на Харьковщину российских военных. Он заверил, что городу Харьков "ничего не угрожает".

Читайте также: