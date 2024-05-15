Відключення світла в Україні найближчим часом: що відомо

Експерт не виключає, що в домівках можуть відключати світло щонайменше на декілька годин.

Внаслідок обстрілів енергосистеми російською армією найближчим часом відключення електроенергії для побутових споживачів у майже всіх регіонах можуть тривати щонайменше по декілька годин на добу.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, одним з факторів виникнення дефіциту електроенергії стала прохолодна погода, але це все ж не є основним чинником проблеми.

"Прохолодна погода, безумовно, вплинула, але не так прямо. Гадаю, багато хто зараз використовує електричне опалення. Друге: останніми днями спостерігається хмарність, а у нас ¾ всієї зеленої енергетики – це електроенергія, вироблена завдяки сонцю. Тобто ця частина була втрачена", – каже Олексій Кучеренко, пояснюючи дефіцит електроенергії після низки атак путінської армії.

За його словами, не виключений такий варіант, що проблему відключень порушили промисловці, яких останнім часом обмежували у споживанні електроенергії.

"Я думаю, що промисловців наразі стали обмежувати не так, як було раніше", – каже Кучеренко, додавши, що побутових споживачів до вчорашнього дня масово не обмежували у споживанні.

За словами Кучеренка, тривалість відключень світла залежить від дефіциту електроенергії.

"Енергетики мають прибрати цей дефіцит завдяки графікам. Вони намагатимуться зробити це якось справедливо. Варто згадати 2022 рік, коли в одних споживачів було світло, а в інших – ні. Так от. графіками будуть намагатися справедливо прибрати дефіцит. Йдеться про графіки обмеження тривалістю 2-4 години на добу", – каже експерт.

До цього він додає, що вчора отримав сигнали про відключення електроенергії практично з усіх регіонів України та великих міст.

"Електроенергія відключалася ненадовго, але завдяки цим обмеженням вирівняли ситуацію в енергосистемі. Вчора Україна отримала рекордний за всі роки імпорт електроенергії. Я не називатиму його обсяг, тому що є певні нюанси, але він дуже великий", – каже Кучеренко.

Час на відновлення та найгірший сценарій

"Дуже непросте питання. Втрачено близько 7 ГВт електроенергії. Це дуже багато. Йдеться про значну частину теплових електростанцій і гідростанцій. Енергетики знають, що і протягом якого часу можно відновити. Тепер постає питання про те, а яким буде наступний крок після відновлення цієї інфраструктури, якщо вона не захищена ППО? Мішки з піском не захистять. Якесь обладнання можна відновити достатньо швидко, до опалювального сезону, протягом літа. Те, що пошкоджено суттєво – там на відновлення знадобляться роки", – каже парламентар.

Раніше повідомлялося про те, що світло вимикатимуть по всій Україні.

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