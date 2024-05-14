Ворскла – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка України

Поєдинок відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

У середу, 15 травня, полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар" зійдуться у фінальному матчі Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Віталія Романова пролунає о 19:00.

На шляху до фіналу "Ворскла" пройшла "Металіст 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) та "Полісся" (1:0).

"Шахтар" дістався вирішального матчу турніру завдяки перемогам над "Вересом" (3:0), "Вікторією" (3:0) та "Чорноморцем" (4:1).

"Ворскла" втретє в історії зіграє у фіналі Кубка України. Полтавці здобували цей трофей лише одного разу – у сезоні 2008/09, здолавши у фіналі "Шахтар" (1:0).

Для "Шахтаря" це буде вже 20-й фінал національного Кубка, з яких донецький клуб виграв 13. Востаннє "гірники" тріумфували у турнірі у сезоні 2018/19, розбивши у фінальному поєдинку "Інгулець" (4:0).

Де дивитися матч Ворскла – Шахтар

Фінальний матч Кубка України між "Ворсклою" та "Шахтарем" у прямому ефірі покаже телеканал ICTV2, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Ворскла" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Ворскла – Шахтар

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Маріно Пушича в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия – 6,10. Виграш полтавців за підсумками 90 хвилин матчу – 13,00.

На тріумф "гірників" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,13. Завоювання трофею "Ворсклою" – 6,60.

Останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло луганську "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного Кубка взагалі не проводився.

Нагадаємо, 11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) у Класичному і достроково став чемпіоном УПЛ. Для донеччан це 15-те чемпіонство у клубній історії. Рекордсменом за цим показником залишається "Динамо", яке 16 разів вигравало чемпіонат України.

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