Ворскла – Шахтар: онлайн-трансляція фіналу Кубка України

Текстовий репортаж вирішального поєдинку національного Кубка між полтавцями і донеччанами.

У середу, 15 травня, відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2023/24 між полтавською "Ворсклою" та донецьким "Шахтарем".

Команди позмагаються за трофей на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок гри – о 19:00.

На шляху до фіналу "Ворскла" пройшла "Металіст 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) та "Полісся" (1:0). "Шахтар" дістався вирішального матчу турніру завдяки перемогам над "Вересом" (3:0), "Вікторією" (3:0) та "Чорноморцем" (4:1).

"Ворскла" втретє в історії зіграє у фіналі Кубка України. Полтавці здобували цей трофей лише одного разу – у сезоні 2008/09, здолавши у фіналі "Шахтар" (1:0).

Для "Шахтаря" це буде вже 20-й фінал національного Кубка, з яких донецький клуб виграв 13. Востаннє "гірники" тріумфували у турнірі у сезоні 2018/19, розбивши у фінальному поєдинку "Інгулець" (4:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Ворскла" – "Шахтар".