Яка причина нападу на Фіцо: нардеп назвав вірогідні мотиви

На його думку, йдеться про більш внутрішнє питання для Словаччини.

Точну причину, через що був здійснений замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо мають назвати словацькі правоохоронці. Але навряд чи злочин був скоєний через позицію політика щодо України.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я думаю, що взагалі не потрібно сприймати позицію російських спецслужб чи позицію російських медіа... Це абсолютно жахлива історія нападу на Фіцо. І я думаю, що вона буде розслідувана ретельно всередині країни. Якщо потрібно буде, може долучаться і якісь міжнародні органи", – каже нардеп.

На його думку, йдеться про більш внутрішнє питання.

"Бо незважаючи на перемогу Фіцо і на перемогу їхньої партії, там (у Словаччині. – ред.) всеодно є дуже велика опозиція, яка має інші погляди на розвиток їхньої країни. Я думаю, що все ж таки це питання більш пов’язане з якімось внутрішніми проблемами, ніж з позицію щодо України... Давайте не будемо висувати якихось версій, це мають робити правоохоронні органи Словаччини", – зазначив Чернєв.

Водночас, депутат не має сумнівів, що замах на Фіцо будуть використовути російські пропагандисти, щоб якимсь чином безпідставно "приплести" сюди Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у Словаччині стався напад на прем'єра країни Роберта Фіцо. За попередньою інформацією, він отримав кілька кульових поранень і перебуває у важкому стані. Нападника затримано. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

За словами словацьких журналістів, Фіцо отримав вогнепальні поранення живота та руки, його стан дуже важкий. Зазначалося, що прем'єра доправили гелікоптером до лікарні в Банській Бистриці, адже до Братислави потрібно було б надто довго діставатися через необхідність невідкладного втручання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.