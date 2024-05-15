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У Фіцо стріляли: в якому стані премʼєр Словаччини (фото, відео)

У Фіцо стріляли: в якому стані премʼєр Словаччини (фото, відео)

Премʼєра Словаччини Роберта Фіцо поранили після засідання уряду. Фото: X (Twitter)

В місті Гандлова пролунало кілька пострілів перед місцевим Палацом культури, коли Роберт Фіцо вийшов до народу.

Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду. Його терміново везуть в лікарню.

Про це повідомило словацьке видання Denníka N.

Журналіст видання Denníka N, який був свідком події, зазначає, що після засідання уряду в Будинку культури премʼєр Фіцо вийшов до місцевих жителів — після цього пролунало кілька пострілів. Після них Фіцо впав на землю. За інформацією видання Pravda, Фіцо поранили в живіт та в груди. Його стан важкий.

Стрілянину у Фіцо підтвердив на пленарному засіданні парламенту віцеголова Національної ради Словаччини Любош Блаха. Роботу засідання призупинили на невизначений термін.

Імовірного нападника вже затримали поліцейські. Поліція оточила територію, у будівлі провели евакуацію. Про безпеку інших урядовців подбала охорона. Відомо, що з місця інциденту евакуювали трьох міністрів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких військових до України. Так він відреагував на заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

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