В Фицо стреляли: в каком состоянии премьер Словакии (фото, видео)

В городе Гандлова раздалось несколько выстрелов перед местным Дворцом культуры, когда Роберт Фицо вышел к народу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства. Его срочно везут в больницу.

Об этом сообщило словацкое издание Denníka N.

Журналист издания Denníka N, который был свидетелем происшествия, отмечает, что после заседания правительства в Доме культуры премьер Фицо вышел к местным жителям, после чего прозвучало несколько выстрелов. После них Фицо упал на землю. По информации издания Pravda, Фицо ранили в живот и грудь. Его состояние тяжелое.

| URGENTE: Imágenes del primer ministro eslovaco Robert Fico siendo llevado a su coche tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. El atacante ha sido detenido. pic.twitter.com/HcxSa1FJZx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 15 мая, 2024

Стрельбу в Фицо подтвердил на пленарном заседании парламента вицеголова Национального совета Словакии Любош Блаха. Работу заседания приостановили на неопределенный срок.

Вероятного нападавшего уже задержали полицейские. Полиция оцепила территорию, в здании провели эвакуацию. О безопасности других чиновников позаботилась охрана. Известно, что с места инцидента были эвакуированы три министра.

| URGENTE: El primer ministro eslovaco, Robert Fico, recibió un disparo tras una reunió del gobierno. El atacante ha sido detenido.

pic.twitter.com/L8uKdOTTTc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 15 мая, 2024

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять словацких военных в Украину. Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

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