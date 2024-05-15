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В Фицо стреляли: в каком состоянии премьер Словакии (фото, видео)

В Фицо стреляли: в каком состоянии премьер Словакии (фото, видео)

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства. Фото: X (Twitter)

В городе Гандлова раздалось несколько выстрелов перед местным Дворцом культуры, когда Роберт Фицо вышел к народу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства. Его срочно везут в больницу.

Об этом сообщило словацкое издание Denníka N.

Журналист издания Denníka N, который был свидетелем происшествия, отмечает, что после заседания правительства в Доме культуры премьер Фицо вышел к местным жителям, после чего прозвучало несколько выстрелов. После них Фицо упал на землю. По информации издания Pravda, Фицо ранили в живот и грудь. Его состояние тяжелое.

Стрельбу в Фицо подтвердил на пленарном заседании парламента вицеголова Национального совета Словакии Любош Блаха. Работу заседания приостановили на неопределенный срок.

Вероятного нападавшего уже задержали полицейские. Полиция оцепила территорию, в здании провели эвакуацию. О безопасности других чиновников позаботилась охрана. Известно, что с места инцидента были эвакуированы три министра.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять словацких военных в Украину. Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

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