Блинкен прокомментировал возможность переговоров между Украиной и РФ

Прибывший с визитом в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не влияют на Украину по переговорам с РФ.

Об этом сообщает Суспільне.

"По поводу переговоров, конечно, Украина сама принимает решение. Ни Соединенные Штаты, ни другие страны не могут участвовать в этом. Если бы Путин проявил хоть какой-нибудь интерес к серьезным переговорам, я уверен, украинская сторона отреагировала бы на это", — сказал он.

В то же время он отметил, что Путин демонстрирует практически каждый день противоположные намерения.

"И никакие проблемы не могут решаться без участия Украины ", – добавил Блинкен.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что "открыт к диалогу с Украиной".

Визит Блинкена в Украину: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве с двухдневным визитом. Главный дипломат США обсуждал скорейшие поставки оружия для украинского фронта на востоке.

Блинкен добавил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории РФ, но окончательное решение по Украине.

Также он заявил, что США выделят дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи для Украины.

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