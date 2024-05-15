США предоставляют Украине дополнительные 2 млрд долларов помощи

Часть помощи США уже находится в Украине. Еще 2 млрд долларов Штаты планируют предоставить для инвестирования в промышленность Украины.

США выделят дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи для Украины.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. На самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные 2 миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что в рамках этой помощи будет создан первый в своем роде фонд для оборонных предприятий. Средства из нового пакета помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.

Также Блинкен заверил, что США спешат доставить необходимое для Украины вооружение — боеприпасы, военную технику, ракеты и системы ПВО. Он добавил, что США уделяют особое внимание Patriot и другим ПВО: "Пытаемся убедиться, что сможем найти их и поставить в Украину".

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории РФ, но окончательное решение за Украиной.

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