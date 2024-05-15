США надають Україні додаткові 2 млрд доларів допомоги

Частина допомоги від США вже перебуває в Україні. Ще 2 млрд доларів Штати планують надати для інвестування в промисловість України.

США виділять додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги для України.

Про це держесекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові 2 мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні", — сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакета допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Також Блінкен запевнив, що США поспішають, аби доставити необхідне для України озброєння — боєприпаси, військову техніку, ракети та системи ППО. Він додав, що США приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО: "Намагаємося переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну".

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території РФ, але остаточне рішення за Україною.

Читайте також: