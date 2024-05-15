Блінкен прокоментував можливість переговорів між Україною та РФ

Російський диктатор Путін знову заговорив про перемовини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув з візитом до України, заявив, що Штати не впливають на Україну щодо переговорів з РФ.

Про це повідомляє Суспільне.

"З приводу переговорів, звичайно, Україна сама приймає рішення. Ні Сполучені Штати, ні інші країни не можуть брати в цьому участь. Якби Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона відреагувала б на це", - сказав він.

Водночас наголосив, що Путін демонструє практично кожен день протилежні наміри.

"І жодні проблеми не можуть вирішуватися без участі України", - додав Блінкен.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною".

Візит Блінкена до України: що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у Києві з дводенним візитом. Головний дипломат США обговорював якнайшвидші постачання зброї для українського фронту на сході.

Блінкен додав, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території РФ, але остаточне рішення за Україною.

Також він заявив, що США виділять додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги для України.

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