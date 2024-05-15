Путін заявив про готовність до переговорів, але назвав умови

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною". Утім, це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей "конфлікт" країн.

Про це президент РФ розповів в інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, яке опублікували на сайті Кремля.

"Ми хочемо справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії", - сказав Путін.

За його словами, зараз головна проблема - це надійність будь-яких гарантій.

"Тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує", - додав Путін.

Водночас відповідні заяви Кремля неодноразово спростовувала українська сторона, зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він наголосив, що позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

Натомість Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни. При цьому поскаржився, що відповідні ідеї нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".

"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", − поскаржився Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Кремль готовий до мирного врегулювання війни в Україні. Втім, лише з урахуванням окупованих територій, а також - з гарантіями для Москви.

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