Що буде, якщо ігнорувати повістки і не оновити дані в ТЦК

Яка відповідальність загрожує за ігнорування обов'язків, передбачених у законі про мобілізацію.

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Згідно із ним, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відповідальність за порушення правил мобілізації

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і мобілізації. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, який у кілька разів підвищує штрафи для осіб, які ухиляються від мобілізації.

ТЦК та СП зможуть виписувати штрафи без складання протоколу, виносячи постанову про це. Оскаржити такий штраф можна через суд. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців від дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року від моменту його вчинення.

Суми штрафів

За порушення військового обліку:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.

Ігнорування повістки для уточнення даних

Якщо проігнорувати оновлення облікових даних у ТЦК та СП, то за це передбачена адміністративна відповідальність.

За неуточнення облікових даних у встановлений термін закон передбачає адміністративну відповідальність згідно з частиною 2 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення.

Штраф за неоновлення даних у ТЦК

Адвокат Роман Сімутін зазначив, що законопроєкт № 10379 передбачає зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Ці зміни посилюють відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

Зокрема, відповідно до змін, порушення правил військового обліку під час воєнного стану може призвести до штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Ці штрафи застосовуються у випадках, коли особа не стоїть на обліку або не оновила свої дані вчасно.

Якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто має право на бронь від мобілізації і як її отримати 2024 року – що зміниться від 18 травня.

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