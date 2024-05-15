Что будет, если игнорировать повестки и не обновить данные в ТЦК

Какая ответственность грозит в случае игнорирования обязанностей, предусмотренных в законе о мобилизации.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Ответственность за нарушение правил мобилизации

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации. Верховная Рада приняла законопроект №10379, который в несколько раз повышает штрафы для уклоняющихся от мобилизации лиц.

ТЦК и СП смогут выписывать штрафы без составления протокола, вынося постановление об этом. Обжаловать такой штраф можно через суд. Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Суммы штрафов

За нарушение военного учета:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Игнорирование повестки для уточнения данных

Если проигнорировать обновление учетных данных в ТЦК и СП, то за это предусмотрена административная ответственность.

При не уточнении учетных данных в установленный срок закон предусматривает административную ответственность согласно части 2 статьи 210 Кодекса об админправонарушениях.

Штраф за не обновление данных в ТЦК

Адвокат Роман Симутин отметил, что законопроект №10379 предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения ужесточают ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.

В частности, согласно изменениям, нарушение правил военного учета во время военного положения может привести к штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Эти штрафы применяются в случаях, когда лицо не состоит на учете или не обновило свои данные вовремя.

Если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что заплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы писали, кто имеет право на бронь от мобилизации и как ее получить в 2024 году – что изменится с 18 мая.

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