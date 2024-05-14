Повестка: правила вручения с 18 мая – что изменится

Какие изменения произойдут во вручении повесток после вступления в силу закона о мобилизации в Украине.

В Украине с 18 мая 2024 года – дня, когда вступает в силу новый закон о мобилизации, изменяются правила вручения повесток. Теперь это смогут делать не только работники ТЦК и СП, однако по-прежнему повестка будет считаться врученной, если человек ее получил лично.

Где могут вручить повестку

Законом не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.

Кто имеет право вручать повестку:

представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета); руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов.

Новый закон о мобилизации предусматривает, что в мерах по оповещению примут участие и полицейские. Но они не будут вручать повестки. А только будут обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут выдавать повестки представители ТЦК.

Когда повестка считается врученной

Повестку военнообязанному будут вручать только под личную подпись по-прежнему. Повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной.

Также не будет вручение повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Норма об электронной повестке в новом законе о мобилизации была отклонена.

Если подписал повестку и не явился

Как отмечают юристы, за неявку по повестке предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность касается исключительно всех типов повесток, кроме мобилизационного распоряжения. То есть лицо может получить административный штраф только за неявку по повестке на уточнение, обновление данных или повестку на военно-врачебную комиссию.

Если же лицо самостоятельно пришло в ТЦК и СП или было приведено туда с помощью средств принуждения и прошло военно-врачебную комиссию, то в таком случае лицу может быть выдано мобилизационное распоряжение.

В случае неявки на мобилизационное предписание предусмотрена уголовная ответственность. Состав преступления предусматривает статья 336 Уголовного кодекса. Уклонение от призыва карается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Неявка по повестке в ТЦК и СП во время военного положения может иметь серьезные последствия для лица, получившего повестку.

Как будут вручать повестки

С 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Если повестка была вручена, пропустить визит в ТЦК можно только по уважительным причинам, подтвержденным документально. В частности: из-за болезни, смерти близкого родственника, стихийного бедствия или атаки оккупационных войск РФ.

Если человек вовремя не пришел, он должен не позднее чем через три дня связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.

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Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных. Затем его направят на военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригоден ли человек к мобилизации или нет.

Кроме уточнения данных может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВВК, если гражданин признан пригодным.

Раньше мы писали, как изменятся проверки ТЦК на улицах.

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