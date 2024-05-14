Повістка: правила вручення від 18 травня – що зміниться

Які зміни відбудуться у врученні повісток після набуття чинності закону про мобілізацію в Україні.

В Україні від 18 травня 2024 року – дня, коли набуває чинності новий закон про мобілізацію, змінюються правила вручення повісток. Тепер це зможуть робити не лише працівники ТЦК та СП, однак, як і раніше, повістка вважатиметься врученою, якщо людина її отримала особисто.

Де можуть вручити повістку

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях.

Хто має право вручати повістку:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

управителі багатоквартирних будинків.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Але не вручатимуть повістки. А лише забезпечуватимуть порядок, коли в їхній присутності будуть видавати повістки представники ТЦК.

Коли повістка вважається врученою

Повістку військовозобов’язаному вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Повістка, кинута до поштової скриньки, не вважатиметься належним чином врученою.

Також не буде вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою. Норма про електронну повістку в новому законі про мобілізацію була відхилена.

Якщо підписав повістку і не зʼявився

Як зазначають юристи, за неявку за повісткою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність стосується виключно всіх типів повісток, окрім мобілізаційного розпорядження. Тобто особа може отримати адміністративний штраф лише за нез’явлення по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на військово-лікарську комісію.

Якщо ж особа самостійно прийшла до ТЦК та СП або була приведена туди за допомогою засобів примусу і пройшла військово-лікарську комісію, то в такому разі особі може бути видане мобілізаційне розпорядження.

У випадку неявки на мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність. Склад злочину передбачає стаття 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

Неявка за повісткою в ТЦК та СП під час воєнного стану може мати серйозні наслідки для особи, яка отримала повістку.

Як вручатимуть повістки

Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.

Якщо повістку було вручено, пропустити візит до ТЦК можна лише з поважних причин, які підтверджені документально. Зокрема: через хворобу, смерть близького родича, стихійне лихо або атаку окупаційних військ РФ.

Якщо людина вчасно не прийшла, вона повинна не пізніше ніж через три дні зв'язатися з ТЦК і повідомити про обставини неявки. Протягом тижня візит все одно має відбутися.

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Вручення повістки військовозобов'язаному або резервісту означає, що він повинен з'явитися для уточнення облікових даних. Потім його направлять на військово-лікарську комісію, щоб визначити чи придатна людина до мобілізації чи ні.

Крім уточнення даних, може бути повістка на проходження комісії (вручається після поновлення даних у ТЦК), а також мобілізаційне розпорядження за результатами ВВК, якщо громадянина визнано придатним.

Раніше ми писали, як зміняться перевірки ТЦК на вулицях.

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