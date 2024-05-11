Повістка за кордоном: чи розсилатимуть чоловікам

Прикордонники не мають повноважень вручати повістки під час перетину кордону.

Новий закон про мобілізацію, який запрацює вже від 18 травня, зобов’яже українських чоловіків за кордоном оновлювати свої дані. Зокрема, в електронних кабінетах.

А чи видають повістки закордоном та чи будуть їх розсилати українським чоловікам за межами країни - у матеріалі ТСН.ua.

Наразі, за законодавством, військовозобов'язані чоловіки за кордоном повісток отримувати не будуть. В іноземних країнах не будуть працювати українські ТЦК і СП. А повістки у консульствах під час звернення для оновлення персональних даних також не видаватимуть, пояснюють у парламенті.

"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК СП. За кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється", - каже член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Процедура оновлення даних за кордоном необхідна, аби співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов’язаних громадян України перебувають за кордоном. Після отримання цієї інформації у центрах не витрачатимуть час на оформлення повісток.

Тим часом у Міноборони наголошують, що для оновлення військово-облікові дані за кордоном чоловіки зможуть скористатися електронним кабінетом військовозобов’язаного.

Чи видають повістки на кордоні

Адвокати пояснюють, прикордонники не мають повноважень чи службових обов'язків вручати повістки під час перетину кордону військовозобов'язаними. Якщо ж такі дії працівників ДПСУ будуть мати місце, то вони вважатимуться незаконними.

Єдиний випадок, коли прикордонники можуть "зайнятися" людиною, яка перебуває на кордоні, коли вона його незаконно перетнула, пояснив адвокат Тарас Никифорчук.

"Співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол та передають його до суду. А суддя виносить постанову, за якою людині "світить" штраф від 3,4 тис. грн, жодної кримінальної відповідальності за це не може бути", - розповів фахівець.

Нагадаємо, в Україні знову продовжили дію воєнного стану та мобілізацію, а від 18 травня запрацює новий закон про мобілізацію. Хто може виїхати за кордон і що для цього потрібно - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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