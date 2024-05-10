В Україні "обмежено придатних" більше не буде: що це означає 

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Ті ж громадяни, які поки що мають статус обмежено придатних, мають протягом 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію.

Що таке обмежено придатний

Наразі у списку хвороб, з якими визнавали обмежено придатним, можна знайти такі серйозні захворювання, як порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми із зором та слухом. Обмежено придатних багато – це як ті, хто має певні захворювання, так і ті, хто отримав поранення.

Список хвороб, з якими відносять до придатних, обмежено придатних чи непридатних, і порядок проходження ВЛК, містить наказ 402.

Що буде з обмежено придатними

Міністерство оборони України опублікувало перелік захворювань в наказі №262 від 27 квітня 2024 року, за якими визначатимуть придатність до військової служби. Він набув чинності вже 4 травня 2024 року.

Громадян поділять на кілька категорій:

придатні

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах

тимчасово непридатні, які потребують лікування

непридатні до служби з виключенням із військового обліку

Військовозобов’язані, які раніше мали статус обмежено придатних, повинні будуть знову пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Отже, закон повністю скасовує статус обмеженої придатності, замінивши на інші формулювання.

Це означає, що після набуття чинності законом всі, хто вже отримав висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність, повинні будуть знову пройти ВЛК протягом дев’яти місяців з метою визначення придатності до військової служби.

Особливу увагу приділятимуть військовозобов’язаним з інвалідністю II чи III групи, встановленою після 24 лютого 2022 року. Це не стосується військовослужбовців, які набули інвалідність внаслідок поранення.

Раніше людей, які мали обмежену придатність, не відправляли на нульові позиції.

Вони могли проходити службу в військових частинах, розташованих на певній відстані від лінії фронту, а на нульові позиції їх могли відправити лише за добровільною згодою.

Новий закон передбачає, що у висновку ВЛК для всіх придатних прописуватиметься обґрунтоване призначення призовників для служби у Збройних силах України чи іншому військовому формуванні з урахуванням освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей.

Нагадаємо, 4 травня в Україні набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби.

Скасування статусу обмежено придатний передбачено законом № 3621-IX, який було опубліковано 4 квітня після підписання президентом Володимиром Зеленським.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Обмежено придатних" більше немає! Але бігти до військкомату не треба!

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