Найкращий день 2024 року: що важливо зробити

Це найкращий день у році з погляду ведичної культури.

Акшая Трітія — ведичне свято, припадає на третій місячний день (Трітія) світлої або висхідної половини місячного місяця.

Акшая Трітія — це день для досягнення міцних і довготривалих результатів, це один із самих духовних і сприятливих днів року, і тому це свято — важливий день ведичного календаря.

У 2024 році цей день припадає на 10 травня.

Є декілька традиційних звичаїв і дій, які можна виконати у найкращий день у році:

Інвестиції та покупки: це день, коли вважається добрим часом для початку нових інвестицій або покупок. Багато людей інвестують у золото, нерухомість або акції. Купівля золота особливо популярна, оскільки вважається, що це приносить процвітання. Проведення релігійних обрядів: люди відвідують храми та святині, де вони моляться та здійснюють пожертви. Благодійність: багато людей вважають цей день підхожим для виконання благодійних справ. Вони дарують гроші, їжу тим, хто потребує. Проведення весіль: Акшайя Трітія є важливим днем для проведення весіль. Вважається, що подружжя, що одружується в цей день, матиме щасливе й успішне майбутнє. Підготовка смачних страв: люди готують різноманітні страви та десерти, щоб святкувати разом з родиною та друзями.

Незалежно від того, які дії ви оберете, головне - святкувати цей день з відчуттям позитиву й надії на майбутнє.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

Читайте також: