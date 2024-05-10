Лучший день в 2024 году: что важно сделать

Это лучший день в году с точки зрения ведической культуры.

Акшая Трития – ведический праздник, приходится на третий лунный день (Трития) светлой или восходящей половины лунного месяца.

Акшая Трития – это день для достижения крепких и долговременных результатов, это один из самых духовных и благоприятных дней года, и потому этот праздник – важный день ведического календаря.

В 2024 году этот день выпадает на 10 мая.

Есть несколько традиционных обычаев и действий, которые можно выполнить в самый лучший день в году:

Инвестиции и покупки: это день, когда считается хорошим временем для начала новых инвестиций или покупок. Многие люди инвестируют в золото, недвижимость или акции. Покупка золота особенно популярна, поскольку считается, что это приносит процветание. Проведение религиозных таинств: люди посещают храмы и святыни, где они молятся и совершают пожертвования. Многие люди считают этот день подходящим для выполнения благотворительных дел. Они дарят деньги, еду нуждающимся. Проведение свадеб: Акшайя Трития является важным днем для проведения свадеб. Считается, что супруги, которые женятся в этот день, будут иметь счастливое и успешное будущее. Подготовка вкусных блюд: люди готовят разнообразные блюда и десерты, чтобы праздновать вместе с семьей и друзьями.

Независимо от того, какие действия вы выберете, главное – праздновать этот день с ощущением позитива и надежды на будущее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова предусмотрела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

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