"Враг умеет отлично манипулировать": в ГУР обратились к украинцам

Россияне усиливают дестабилизирующие усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, могут использовать для этого массовые меры, куда бросают собственные провокации.

Об этом сообщили в ГУР.

В ведомстве напомнили, что военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

"Попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России. В это тяжелое время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и чувствами унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российская пропаганда пытается дискредитировать Украину на международном уровне. Один из таких примеров – псевдорасследование в отношении главы СБУ Василия Малюка и попытки российских "следователей" переложить на Киев ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".