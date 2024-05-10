При каких условиях ВСУ могут потерять Часов Яр: мнение эксперта

ВСУ сейчас крайне необходимо оружие и другие ресурсы, чтобы удержать Часов Яр. Без должной поддержки военных в этом направлении Украина может потерять этот населенный пункт.

Часов Яр не удастся удержать в среднесрочной перспективе, если Силы обороны не отыщут ресурсы для стабилизации фронта.

Об этом заявил эксперт Владислав Селезнев в комментарии для РБК-Украина.

"Конечно, это не произойдет завтра или послезавтра, но тенденция очень неблагоприятная. Враг не только атакует в лоб в микрорайоне Канал, но и обходит с флангов. На севере выходит не очень, но на юге (со стороны Ивановского, — ред.) он с этой миссией справляется", — сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта, остро встанет вопрос потери Часового Яра.

"Причем не потери непосредственно в результате штурмовых ударов, нет. А вот с учетом рисков охвата и окружения такой вариант вполне вероятен", — подчеркнул он.

Ситуация в Часовом Яру

Эксперт Роман Свитан отметил, что российская армия пытается захватить Часов Яр, ведь этот город является господствующей высотой и чрезвычайно важен для обеих сторон. Его потеря может быть действительно болезненной для Украины.

Заметим, что количество атак в окрестностях Часового Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

По словам заместителя главы ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, захват Часового Яра – это вопрос времени. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов.

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