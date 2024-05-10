Есть возможность удержать Часов Яр: Свитан назвал условие

Потеря города для нас будет действительно очень болезненной.

Российская армия пытается захватить Часов Яр, ведь этот город является господствующей высотой и чрезвычайно важен для обеих сторон. Его потеря может быть действительно болезненной для Украины.

Об этом сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала 9 мая.

В то же время Свитан объяснил, что Часов Яр можно удержать при двух условиях.

"ВСУ сейчас используют канал Северский Донец – Донбасс как достаточно серьезный противотанковый ров. Рядом с этим каналом также шоссе, и эти два линейных ориентира дают нашим войскам возможность использовать их как рубежи обороны. В некоторых точках россияне пытались их пройти", – рассказал Свитан.

Сейчас в городе работает, в частности, спецподразделение Главного управления разведки "Кракен".

"Сейчас туда также поступает обещанное оружие. Ситуация в районе Временного Яра хоть сложная, но контролируемая и стабилизированная. Потеря Часового Яра для нас действительно очень болезненная, потому что у россиян откроется по меньшей мере два направления: на Славянск и на Константиновку. Нам придется отходить на линию обороны в район Славянска, Краматорска, Дружковки", – объяснил Свитан.

Однако еще есть возможность удержать Часов Яр. Для этого требуется достаточное количество боеприпасов и дополнительный личный состав, которого катастрофически не хватает.

Напомним, количество атак в окрестностях Часов Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

По словам заместителя главы ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, захват Часов Яра – это вопрос времени. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов.

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