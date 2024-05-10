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Есть возможность удержать Часов Яр: Свитан назвал условие

Есть возможность удержать Часов Яр: Свитан назвал условие

Коллаж ТСН.ua. По словам военного эксперта Романа Свитана, Часов Яр можно удержать при двух условиях

Потеря города для нас будет действительно очень болезненной.

Российская армия пытается захватить Часов Яр, ведь этот город является господствующей высотой и чрезвычайно важен для обеих сторон. Его потеря может быть действительно болезненной для Украины.

Об этом сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала 9 мая.

В то же время Свитан объяснил, что Часов Яр можно удержать при двух условиях.

"ВСУ сейчас используют канал Северский Донец – Донбасс как достаточно серьезный противотанковый ров. Рядом с этим каналом также шоссе, и эти два линейных ориентира дают нашим войскам возможность использовать их как рубежи обороны. В некоторых точках россияне пытались их пройти", – рассказал Свитан.

Сейчас в городе работает, в частности, спецподразделение Главного управления разведки "Кракен".

"Сейчас туда также поступает обещанное оружие. Ситуация в районе Временного Яра хоть сложная, но контролируемая и стабилизированная. Потеря Часового Яра для нас действительно очень болезненная, потому что у россиян откроется по меньшей мере два направления: на Славянск и на Константиновку. Нам придется отходить на линию обороны в район Славянска, Краматорска, Дружковки", – объяснил Свитан.

Однако еще есть возможность удержать Часов Яр. Для этого требуется достаточное количество боеприпасов и дополнительный личный состав, которого катастрофически не хватает.

Напомним, количество атак в окрестностях Часов Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

По словам заместителя главы ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, захват Часов Яра – это вопрос времени. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов.

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