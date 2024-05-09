Парад в Москве 9 мая: политолог разобрал поведение Путина

Российский президент Владимир Путин появился на параде в честь Дня победы. Там он традиционно выдал порцию бреда о войне. Среди прочего он сказал, что "вражеский Запад" хочет присвоить себе все заслуги во Второй мировой войне и забыть ее уроки.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен 24 канала.

Он говорит, что вряд ли на Красной площади мы видели настоящего Путина. Поскольку во время парада глава Кремля, по удивлению, был близко к людям, подходил к военным и с ними говорил.

В общем, парад был довольно грустным, гостей мало, а погода не радовала. Непонятно и то, почему пропагандистские каналы показывали меню для встречи Путина с лидерами государств. Кстати, там даже был украинский борщ. При этом большинство населения России не может позволить себе даже половины из тех блюд, которыми угощали гостей", — рассказал эксперт.

Он добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения в России не проводятся настоящие воздушные парады. Все из-за страха российского диктатора.

" Ну пролетели там какие-то истребители, дым разнесли и на этом все. Путин вообще боится воздушной части парада. Такая "великая" Россия боится поднять свои самолеты в воздух, потому что их могут поразить маленькие украинские дроны", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Добавим, президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве 9 мая и заявил о якобы развязанной против РФ войне.

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