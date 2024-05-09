Парад в Москві 9 травня: політолог розібрав поведінку Путіна

Російський президент Володимир Путін з'явився на параді на честь Дня перемоги. Там він традиційно видав порцію маячні про війну. Серед іншого, він сказав, що "ворожий Захід" хоче присвоїти собі всі заслуги у Другій світовій війні та забути її уроки.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен 24 Каналу.

Він каже, що навряд чи на Красній площі ми бачили справжнього Путіна. Оскільки під час параду очільник Кремля, як на диво, був близько до людей, підходив до військових і з ними говорив.

"Загалом парад був доволі сумним, гостей мало, а погода не тішила. Незрозуміло й те, чому пропагандистські канали показували меню для зустрічі Путіна з лідерами держав. До речі, там навіть був український борщ. При цьому більшість населення Росії не може дозволити собі навіть половини з тих страв, якими частували гостей", - розповів експерт.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення у Росії не проводять справжніх повітряних парадів. Все через страх російського диктатора.

"Ну пролетіли там якісь винищувачі, дим рознесли й на цьому все. Путін взагалі боїться повітряної частини параду. Така "велика" Росія боїться підняти свої літаки в повітря, бо їх можуть уразити маленькі українські дрони", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

Додамо, президент Росії Володимир Путін виступив на параді в Москві 9 травня і заявив про начебто розв’язану проти РФ війну.

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