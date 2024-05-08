Ситуация на востоке: оккупанты продвинулись и атакуют – DeepState

Оккупационные войска России продвинулись на нескольких участках восточного фронта. Ситуация там очень напряженная.

Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить о последних обновлениях DeepState, то враг продвинулся в Старомайорском и Красногоровке. В целом сейчас очень динамичная ситуация во многих районах – это район Марьинки, та же Красногоровка. Авдеевка, где очень часто происходят изменения. Архангельское, уже за Очеретиным россияне подбираются к Новоалександровке. Соловьево, с которого они прут как тараканы. Там очень много ударов от наших Сил обороны по технике и пехоте. Россияне пытаются продвинуться в сторону Сокола, используя любую возможность для продвижения, выискивая места для прорыва", - рассказал он.

Погорелый добавил, что район Часового Яра тоже находится под постоянным напряжением, потому что враг ищет слабые места в обороне ВСУ. Район насыщен вражеской пехотой, подбирающейся к каналу.

"Есть напряжение в районе Купянска – это Кисловка, Котляровка, где враг тоже имел продвижение. Сейчас они продолжают свои атаки. Ранее мы отмечали, что там происходило скопление противника. В частности, в районе Новоселовки. То есть очень много горячих точек. Урожайное, Старомайорское – ситуация ухудшается. Враг сконцентрировал там свои силы. Наши бойцы пытаются брать там инициативу, чтобы отвоевать утраченные позиции. То есть ситуация во многих местах очень сложная", - резюмировал Роман Погорелый.

Напомним, военный обозреватель рассказал о ситуации на Купянском и Лиманском направлениях.

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