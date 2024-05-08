Ситуація на сході: окупанти просунулись та атакують – DeepState

Окупаційні війська Росії просунулись на декількох ділянках східного фронту. Ситуація там вкрай напружена.

Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про останні оновлення DeepState, то ворог просунувся в Старомайорському й Красногорівці. В цілому зараз дуже динамічна ситуація в багатьох районах – це район Мар'їнки, та сама Красногорівка. Авдіївка, де дуже часто відбуваються зміни. Архангельське, вже за Очеретиним росіяни підбираються до Новоолександрівки. Соловйове, з якого вони пруть як таргани. Там дуже багато ударів від наших Сил оборони по техніці й піхоті. Росіяни намагаються просунутися в сторону Соколу, використовуючи будь-яку можливість для просування, вишукуючи місця для прориву", - розповів він.

Погорілий додав, що район Часового Яру теж перебуває під постійним напруженням, тому що ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Район насичений ворожою піхотою, яка підбирається до каналу.

"Є напруження в районі Куп'янська – це Кислівка, Котлярівка, де ворог теж мав просування. Зараз вони продовжують свої атаки. Раніше ми зазначали, що там відбувалось скупчення противника. Зокрема, в районі Новоселівки. Тобто дуже багато гарячих точок. Урожайне, Старомайорське – ситуація погіршується. Ворог сконцентрував там свої сили. Наші бійці намагаються брати там ініціативу, щоб відвоювати втрачені позиції. Тобто ситуація в багатьох місцях дуже складна", - резюмував Роман Погорілий.

Нагадаємо, військовий оглядач розповів про ситуацію на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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