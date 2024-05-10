За яких умов ЗСУ можуть втратити Часів Яр: думка експерта

ЗСУ нині вкрай необхідна зброя та інші ресурси, аби втримати Часів Яр. Без належної підтримки військових на цьому напрямку Україна може втратити цей населений пункт.

Часів Яр не вдасться утримати в середньостроковій перспективі, якщо Сили оборони не знайдуть ресурси для стабілізації фронту.

Про це заявив експерт Владислав Селезньов у коментарі для РБК-Україна.

"Звичайно, це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція дуже несприятлива. Ворог не лише атакує в лоб у мікрорайоні Канал, але й обходить з флангів. На півночі виходить не дуже, але на півдні (з боку Івановського, - ред.) він з цією місією справляється", - сказав Селезньов.

Експерт зауважив, що якщо Сили оборони не знайдуть ресурси, щоб стабілізувати фронт, гостро постане питання втрати Часового Яру.

"Причому не втрати безпосередньо в результаті штурмових ударів, ні. А ось з урахуванням ризиків охоплення та оточення, такий варіант цілком імовірний", - наголосив він.

Ситуація в Часовому Яру

Експерт Роман Світан зауважив, що російська армія намагається захопити Часів Яр, адже це місто є панівною висотою і надзвичайно важливим для обох сторін. Його втрата може бути справді болісною для України.

Зауважимо, що кількість атак на околицях Часового Яру від березня до квітня 2024 року зросла вдвічі.

За словами заступника очільника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, захоплення Часового Яру – це питання часу. Усе залежатиме від наявних у ЗСУ резервів.

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