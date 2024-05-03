У ГУР заявили, що втрата України Часового Яру лише питання часу

Росіяни захоплять місто так само як Авдіївку, коли воно буде вщент знищене.

Висотний опорний пункт у Часовому Ярі є для України предметом занепокоєння, адже його захоплення дає ворогу можливість атакувати останні Великі міста на Донеччині, а його втрата лише питання часу.

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Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що росіяни захоплять місто так само як Авдіївку, коли воно буде вщент знищене.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - заявив Скібіцький.

Він припустив, що Росія дій за своїм планом захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей, це завдання незмінне з 2022 року.

Крім того, на думку представника ГУР, війська РФ отримали завдання "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або до візиту російського диктатора Путіна до Китаю.

Від успішності цього завдання буде залежати, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Скібіцький заявив, що проблема У ЗСУ дуже проста — критична нестача зброї і росіяни про це чудово знають.

"Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими", - заявив заступник голови ГУР.

Скібіцький додав, що російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться, що ЗСУ масово знищують їх у районі Часового Яру.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт пояснив тактику росіян біля Часового Яру.

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