Наступ окупантів на Часів Яр: ворог зіткнувся із проблемою

Російські загарбники під час наступу на Часів Яр Донецької області зіткнулися із проблемою, що їм не вдається взяти місто із флангів, тому вони використовують штурми "у лоб".

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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Водночас він наголосив, що противник має перевагу в повітрі, а тому постійно застосовує керовані авіаційні бомби проти ЗСУ та цивільних, які ще залишилисяу місті.

"Вони (окупанти - ред.) штурмують безпосередньо як і піхотою, окремими групами, це у них така тактика вже більш давня, так і намагаються залучати як танки, так і бойові броньовані машини", - розповів він.

Нагадаємо, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вважає, що зараз головне завдання ворога - це взяти Часів Яр, щоб йти на Торецьк Донецької області.

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