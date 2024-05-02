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РФ атакувала Миколаївську область: що відомо

РФ атакувала Миколаївську область: що відомо

Збита ракета. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

У Миколаївській області сили ППО збили російську крилату ракету Х-59. Втім, сталися падіння уламків збитої повітряної цілі. 

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - наголосив він.

Також напередодні під артилерійський обстріл потрапила Очаківська громада. За словами Кіма, постраждалих в області немає.

Як повідомлялося, росіяни обстріляли Гірник на Донеччині. Унаслідок ворожого удару двоє людей загинуло та шестеро отримали поранення.

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