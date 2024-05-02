РФ атаковала Николаевскую область: что известно

Обошлось без пострадавших.
В Николаевской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету Х-59. Впрочем, произошло падение обломков сбитой воздушной цели.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Вчера, 1 мая, сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбития обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", — подчеркнул он.
Также накануне под артиллерийские обстрелы попала Очаковская община. По словам Кима, пострадавших в области нет.
Как сообщалось, россияне обстреляли Горняк в Донецкой области. В результате вражеского удара два человека погибли и шестеро получили ранения.