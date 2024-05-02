Рубленые котлеты из индейки: быстрый рецепт

Когда у вас нет времени и желания готовить фарш, приготовьте быстрые, сочные котлеты из индейки без мясорубки. Для этого мелко нарежьте мясо индейки, добавьте сметану, чеснок, яйца и муку. Перемешайте и обжарьте до готовности. Подавайте с любым гарниром или свежими овощами.