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Рубленые котлеты из индейки: быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
1 мин
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Рубленые котлеты из индейки: быстрый рецепт

Рубленые котлеты из индейки / Фото: Credits

Когда у вас нет времени и желания готовить фарш, приготовьте быстрые, сочные котлеты из индейки без мясорубки. Для этого мелко нарежьте мясо индейки, добавьте сметану, чеснок, яйца и муку. Перемешайте и обжарьте до готовности. Подавайте с любым гарниром или свежими овощами.

Ингредиенты

филе индейки
700 г
яйца
2 шт.
сметана
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
4 зубчика
мука
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Лук очистите, помойте и натрите на мелкой терке. Чеснок выдавите через пресс.
  2. Мясо индейки помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яйца, сметану, мелко нарезанный лук, чеснок, выдавленный через пресс, муку, перец и соль. Перемешайте. Оставьте на 10 минут.
  3. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла, столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте котлеты, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:  

Филе можно использовать куриное.

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