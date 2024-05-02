Рубленые котлеты из индейки: быстрый рецепт

Когда у вас нет времени и желания готовить фарш, приготовьте быстрые, сочные котлеты из индейки без мясорубки. Для этого мелко нарежьте мясо индейки, добавьте сметану, чеснок, яйца и муку. Перемешайте и обжарьте до готовности. Подавайте с любым гарниром или свежими овощами.
Ингредиенты
- филе индейки
- 700 г
- яйца
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- мука
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Лук очистите, помойте и натрите на мелкой терке. Чеснок выдавите через пресс.
- Мясо индейки помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яйца, сметану, мелко нарезанный лук, чеснок, выдавленный через пресс, муку, перец и соль. Перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла, столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте котлеты, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Филе можно использовать куриное.
Читайте также:
- Куриные наггетсы с моцареллой: полезный рецепт
- Салат с куриным филе, омлетными блинчиками и огурцами: оригинальный рецепт
- Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт