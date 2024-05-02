Оккупанты давят в Донецкой области: детали от ISW

Российские оккупационные войска продолжают давить в районе Часового Яра в Донецкой области и на Авдеевском направлении. В ранойоине продолжаются бои.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ недавно продвинулись восточнее Часового Яра и на восточную его окраину. Геолокационные кадры за 1 мая показывают, что оккупанты продвинулись через лесные массивы непосредственно к востоку от города и дальше вдоль окрестностей микрорайона Канал .

Российские "военкоры" утверждали, что подразделения РФ якобы продвинулись вблизи Богдановки и достигли восточного крайнего участка Северо-Донецко-Донбасского канала. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения ни одного из этих заявлений России.

Отмечается, что бои продолжались северо-восточнее Часового Яра вблизи Богдановки; у микрорайонов Канал и Новый; вблизи Клещиевки и Андреевки и возле Шумов и Нью-Йорка.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что армия РФ продвинулась к юго-западу и западу от Соловьева (к северо-западу от Авдеевки). Российские "военкоры" утверждали, что войска окпупаниев недавно якобы прорвали украинскую оборону к северо-востоку от Очеретиного (к северо-западу от Авдеевки) и действуют в южном Архангельском (к северо-востоку от Очеретиного и к северу от Авдеевки) в течение последних.

Бои также продолжались севернее Авдеевки у Калинового, Прогресса, Новопокровского, Бердичи; к западу от города – в районе Семеновки, Уманского, Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки у Нетайлового.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продвинулись в полях юго-западнее Новомихайловки (юго-западнее Донецка) и севернее Владимировки (юго-западнее Донецка)

Бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Парасковеевки и Водяного.

Напомним, также в отчете Института изучения войны сообщили, что Россия передислоцирует дивизии ВДВ на восток Украины для активизации наступления.

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