США ввели санкции против ВПК России: стали известны детали

В "черном списке" – более 280 субъектов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла содержание масштабного пакета санкций, который Вашингтон ввел против ВПК России.

Об этом она написала в Facebook.

Она отметила, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 280 субъектов, направленных против военно-промышленного комплекса РФ, программ разработки, а также производства химического и биологического оружия, субъектов по юрисдикции третьих стран, которые помогают Москве приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения

Под действие американских санкций, в частности, попали около 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЕ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

В РФ под действие санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики.

Кроме того, США ввели ограничения против компаний из разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и причастных к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.

Санкции затронули и компании, связанные с производителями металлургического угля, а также авиационного, аэрокосмического сектора.

Также под действие ограничений попали трое чиновников российских исправительных колоний, связанных со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Напомним, США ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, которые связаны с производством, снабжением или обменом энергией любым способом.

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