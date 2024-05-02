США запровадили санкції проти ПВК Росії: стали відомі деталі

Пані посол України у США Оксана Маркарова розкрила зміст масштабного пакета санкцій, який Вашингтон запровадив проти ВПК Росії.

Про це вона написала у Facebook.

Вона зазначила, що Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 280 суб’єктів, які спрямовані проти військово-промислового комплексу РФ, програм розробки, а також виробництва хімічної та біологічної зброї, суб’єктів з юрисдикції третіх країн, які допомагають Москві набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння.

Під дію американських санкцій, зокрема, потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЄ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.

У самій РФ під дію санкцій потрапили понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.

Крім того, США запровадили обмеження проти компаній з різних юрисдикцій з енергетичного сектору економіки та тих, що причетні до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2.

Санкції зачепили й компанії, що пов’язані з виробниками металургійного вугілля, а також з авіаційного, аерокосмічного сектору.

Також під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.

Нагадаємо, США послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.

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