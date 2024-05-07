Чи є росіяни у Часовому Яру: що каже місцева влада

У місті залишаються люди.

Наразі на території Часового Яру Донецької області немає російських окупантів. Наразі у Часовоярській громаді залишається 680 осіб. Більшість з них - це люди похилого віку.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив керівник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. Переважно це люди похилого віку", - повідомив він.

За словами Чауса, мешканці Часового Яру поки мають можливість евакуюватися з міста. Крім того, наразі людям все ще доставляють гуманітарну допомогу.

"Ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються посилювати штурмові дії у своїх намаганнях захопити Часів Яр. Тим часом ЗСУ тримаються і зупиняють ворога, знищуючи механізовану складову, артилерію і особовий склад.

Крім того, Росія зосередила в районі Часового Яру велику кількість окупантів - 20-25 тисяч осіб.

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