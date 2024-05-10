Где ВСУ смогут перехватить инициативу – эксперт назвал направление фронта

Эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте и рассказал, на каком направлении войска Украины смогут перехватить инициативу.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что на сегодняшний день оккупационная армия России сконцентрировала усилия на востоке. Однако Вооруженные силы Украины смогут перехватить инициативу на южном направлении фронта.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Как пояснил эксперт, на южном участке фронта в Украине россияне больше думают не о своем продвижении, а о том, чтобы помешать продвижению ВСУ.

Однако он добавил, что тихо на юге не будет, боевые действия продолжатся.

"Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, по-моему, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", – сказал он.

Алексей Гетьман также отметил, что летнее наступление россиян уже началось. Противник будет маневрировать, будет менять направления удара, поскольку логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась.

Поэтому, по словам эксперта, следует готовиться к попыткам врага прорвать оборону по всему фронту.

Напомним, полковник Павел Федосенко предупредил, что оккупанти уже через несколько недель могут быть в Днепре, Харькове, Кривом Роге.

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