Лучший день в 2024 году: почему 10 мая такое особенное

Акшайя Трития (Akshaya Tritiya – англ.) – это праздник, который празднуют в индийском культурном пространстве.

Оно отмечается в третий день по восточному лунному календарю в месяце Ваишакх (апрель-май – ред.), что обычно приходится на конец апреля или начало мая по григорианскому календарю. Поэтому 10 мая 2024 является лучшим днем в году.

Этот праздник имеет давнюю историю и связан с разными культурными и религиозными убеждениями в Индии. Одним из основных аспектов этого праздника является его положительное значение – "Акшайя" означает "неисчерпаемый" или "безграничный", а "Трития" означает "третий", поэтому это день, когда считается счастливым начать новые начинания, инвестировать в будущее и отдавать благотворительность.

На Акшайю Тритию также совершают пожертвования, устраивают свадьбу, покупают золото и другие драгоценные металлы, поскольку верят, что любые действия, совершенные в этот день, обладают чрезвычайной силой и принесут счастливое будущее. Считается, что золото, купленное в этот день, никогда не будет укорачиваться и будет продолжать расти и дорожать.

Считается, что это день Вечности, бессмертия, осуществления и длительных достижений. Это один из самых благоприятных дней ведического календаря.

Также – это благоприятное время для важных дел, исполнения церемоний, новых начинаний, больших покупок и тому подобного – начинания и дела, совершенные в этот день, ценности, купленные в этот день, несомненно принесут удачу и успех. В этот день люди отмечают свадьбу, планируют новые предприятия и дела, долгие путешествия и другие важные события.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова предусмотрела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

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