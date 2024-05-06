Таропрогноз на 6-12 мая 2024 года: что карты нам предвещают

Карты появились еще в Средневековье, но с тех пор имеют немало поклонников, ведь это достаточно точное, с точки зрения эзотерики, средство для предсказания предполагаемого будущего. А около ста лет назад к Таро вернулась былая слава, и с тех пор интерес к картам не утихает. Ежегодно специалисты выпускают немало бревен этих карт, которые базируются на двух школах – французской и английской.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 6-12 мая 2024 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

"Тройка кубков" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам этого мистического инструмента для гадания. Масть кубков в картах Таро символизирует любовь и дружбу, страсть и чувство. А именно эта карта Таро сообщает о том, что в отношениях вам следует не забывать о дружбе, ощущениях праздника, командном духе и щедрости.

Также она свидетельствует о достатке и необходимости исцеления вашей души, приятном окружении, возможности обрести новых друзей или команду единомышленников. Надейтесь на подарки судьбы. Эта карта предлагает вам делиться своей радостью и оптимизмом с другими людьми, разделяющими ваши взгляды и идеи.

Она предвещает совместное переживание определенных эмоций, например, такие, как симпатия и сочувствие. Если вы сейчас беспокоитесь о вашей любви, то нужно для начала заняться своими делами, построить гармонию и новые планы, а затем поделиться с партнером новыми чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Шестерка пентаклей" представляет массу пентаклов или дисков, которая символизирует средства и финансы и умение обращаться с ними.

Эта карта говорит о том, что нужно быть щедрыми с людьми и люди будут щедры к вам. В ваших финансовых устремлениях придайте решимости. Помните о том, чтобы что-то получить – нужно чем-то пожертвовать. Сейчас пора преодолеть определенные иллюзии и комплексы. Работайте над пониманием справедливости в вашей жизни.

Также прислушивайтесь к вашим жизненным учителям. Больше участвуйте в каких-либо общих проектах.

Приходит время разобраться с долгами в этом году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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